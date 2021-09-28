Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 26 сентября Азиатская футбольная конфедерация опубликовала отчет об историческом участии иранских женщин на Кубке Азии АФК. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран победил Иорданию по пенальти, тем самым забронировав себе место на исторический финал», — сообщается в заголовке AFC. В результате победы над Иорданией иранские женщины под руководством тренера Мариам Ирандуст вышли в финал.

Исламская Республика Иран одержала ошеломляющую победу, чтобы пройти квалификацию на свой первый в истории Женский Кубок Азии АФК, победив Иорданию со счетом 4:2 в серии пенальти после нулевой ничьей на стадионе «Бунедкор».

Вратарь Зохре Кудаи стала героем матча, дважды защитив ворота в серии пенальти. Таким образом, женская сборная Ирана продемонстрировала значительные достижения иранского футбола.