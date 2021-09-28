Приморский край, 28 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В посёлке Ольга Приморского края в больницу 21 сентября доставили тело 45-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки, в убийстве подозревают супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по краю.

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В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастна 50-летняя супруга потерпевшего. Женщина пыталась отрицать свою вину и даже спрятать орудие убийства, но её причастность была установлена.

Потерпевший и его супруга находились у себя в доме. Между ними возникла ссора, так как женщина потребовала развода, а также раздела денежных накоплений. Мужчина стал избивать супругу. В ответ на агрессивные действия фигурантка уголовного дела взяла кухонный нож и нанесла им удар в область груди потерпевшего. От полученного удара мужчина скончался.

Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Холмска, который обвиняется в убийстве.