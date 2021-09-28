Варшава, 28 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Ведущий дизайнер игрового процесса Dying Light 2: Stay Human Бартош Кулон заявил, что реализация бега по стенам в игре была достаточно лёгкой частью разработки. Об этом 28 сентября сообщает портал PCGamesN.

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Кулон пояснил, что куда более сложной задачей для авторов игры было объединить эту механику с остальными элементами системы движения персонажа, например, с раскачиванием на канате, скольжением и бегом по стене с выступами. Разработчик добавил, что команда проекта хотела, чтобы геймеры по-настоящему почувствовали разницу между оригинальной Dying Light и сиквелом.

«Вот почему Город выглядит по-другому», — сказал Кулон, добавив, что студии Techland пришлось проанализировать его на предмет взаимодействия персонажа с искусственным интеллектом игры и окружающей средой.

Напомним, ранее Techland объявила о решении отложить релиз Dying Light 2: Stay Human на февраль 2022 года. Ожидается, что во время очередной онлайн-трансляции, которая пройдёт 30 сентября 2021 года, компания сообщит новую информации об игре.