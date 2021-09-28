Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул необходимость дальнейшего выполнения взаимных соглашений с Алжиром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахян сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке, со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

Встреча состоялась в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В ходе переговоров министр иностранных дел Ирана призвал провести заседание политического комитета Тегеран-Алжир для рассмотрения путей расширения двусторонних отношений.

Амирабдоллахян выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между двумя странами. Затем министр иностранных дел высоко оценил позицию Алжира касательно региональных событий, в частности в отношении подрывающих мер Израиля.

Со своей стороны, министр иностранных дел Алжира приветствовал предложения Амирабдоллахяна и выразил готовность вылететь в Тегеран для рассмотрения упомянутых вопросов.