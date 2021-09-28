Тегеран, , 08:39 — REGNUM 26 сентября министр энергетики Шри-Ланки Удайя Гамманпила подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с генеральным директором Тегеранской нефтеперерабатывающей компании Хамедом Арманфаром, Гамманпила упомянул об общих интересах Тегерана и Коломбо, выразив удовлетворение двусторонним сотрудничеством и подчеркнув важность поддержания технического, инженерного и экономического взаимодействия в нефтегазовой области.

Тем временем Арманфар представил отчет о качестве продукции, деятельности Тегеранской нефтеперерабатывающей компании и ее 14-процентной доле в иранской нефтеперерабатывающей промышленности.

Он отметил, что делегации Шри-Ланки были предоставлены технические знания и предложения. Арманфар также выразил готовность Тегеранской нефтеперерабатывающей компании к налаживанию технического, инженерного и торгового сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес двух стран.