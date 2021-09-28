Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран будет рассматривать поведение США в качестве критерия для переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA и IRIB, Амирабдоллахиан охарактеризовал свой визит в Нью-Йорк как возможность для разработки внешней политики Ирана в отношении европейских, латиноамериканских, африканских и арабских государств.

Он отметил, что переговоры в США были сосредоточены на развитии экономического сотрудничества и международной торговли. Далее иранский дипломат сообщил, что возвращение Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и переговоры в Вене находились среди других тем, включённых в повестку дня в Нью-Йорке.

Ссылаясь на свою встречу с представителями американских аналитических центров, министр иностранных дел Ирана заявил, что он обрисовал внешнеполитический курс Исламской Республики, который основан на мудрости и хладнокровии.

Напомним, что Амирабдоллахиан отбыл из Нью-Йорка в Тегеран по итогам пятидневных интенсивных дипломатических консультаций и напряженной работы в кулуарах 76-й конференции Генеральной Ассамблеи ООН.