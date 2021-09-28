Тегеран, 28 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 26 сентября посол Исламской Республики Иран в Пакистане, ссылаясь на заговоры общих врагов двух стран с целью создания недопонимания, заявил, что правительства и народы Ирана и Пакистана никогда не позволят иностранным агентам вступать в заговор против тесных отношений и взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Али Хоссейни во время встречи с местными журналистами в Исламабаде заявил, что Иран вместе с соседними странами Афганистана изучает события в стране и подчеркивает важность формирования инклюзивного правительства. Говоря о региональном сотрудничестве между Тегераном и Исламабадом, он отметил, что устойчивый мир и стабильность в Афганистане требуют участия всех групп.

Он подчеркнул, что Иран и Пакистан сотрудничают в целях содействия миру в регионе, особенно в Афганистане, при этом между двумя странами были проведены тесные переговоры и консультации.

Хоссейни также сообщил, что совместное заявление, опубликованное по итогам встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, демонстрирует общую позицию всех государств в отношении последних событий в Кабуле.

Дипломат напомнил, что следующую встречу министров иностранных дел планируется провести в Тегеране.