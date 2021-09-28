Мурманск, 28 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В смешенном авиационном полку дальней авиации ВКС России, дислоцированном в В Мурманской области стартовал комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Rusarmy.com Ту-22М3М

Вся военная и специальная техника, стоящая на вооружении авиационного полка, начиная от легковых и грузовых автомобилей и заканчивая самолетами Ту-22М3, Ан-12, вертолетами Ми-8, пройдёт сезонное техническое обслуживание. Включая проведение около 30 регламентных операций по замене на зимние сорта смазок, масел и технических жидкостей.

командир смешенного авиационного полка Алексей Горелкин «Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники. Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ».

Качество и объём проведённых работ проверит специально созданная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе 79 летательных аппаратов иностранных государств (67 самолётов-разведчиков и 12 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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