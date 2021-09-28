Якутск, 28 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Расходы на возведение моста через реку Лена в Якутии являются предметом спора между руководством республики и министерством финансов РФ. Об этом рассказал во время прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев, написало News.Ykt.ru.

Цитата из м/ф «Баба Яга против!» реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР А Баба яга против!

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«Есть вопрос у министерства финансов РФ, которое всегда, знаете, как Баба-Яга выступает, чтобы денег поменьше дать. Но мы считаем, что если сэкономить на мосте, то в итоге можно потерять весь проект», — подчеркнул Айсен Николаев.

Он отметил, что обсуждается следующая стоимость строительства моста: 35 миллиардов из федерального бюджета, ещё 35 — деньги концессионеров и республики. Глава Якутии выразил надежду, что избранные от Якутии в Госдуму РФ депутаты помогут в продвижении вопроса выделения средств на возведение мостового перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, от Якутии в Государственную думу РФ VIII созыва прошли депутаты от четырёх партий. «Единую Россию» в федеральном парламенте продолжит представлять Галина Данчикова, «Справедливую Россию — за правду» — Федот Тумусов. Впервые избраны в Госдуму экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») и депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ).