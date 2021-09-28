Куала-Лумпур, 28 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Открытие так называемых круизов «в никуда» планируют с середины октября власти Малайзии. Об этом 28 сентября сообщает издание Star.

(сс) pasja1000 В круиз

Ожидается, что в ближайшее время совет национальной безопасности одобрит морские круизные путешествия в режиме, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах. Руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван отметил, что вся подготовительная работа уже проделана, разрешение на запуск круизов компания надеется получить к середине октября.

Васудеван уточнил, что обязательная вакцинация для пассажиров круизных лайнеров правилами предусмотрена не будет. Вся процедура будет сходна с той, что используют крупные авиакомпании. Также глава компании-оператора порта пояснил, что путешествие на круизных лайнерах может быть даже безопаснее, чем посещение кинотеатров, так как пассажиры практически не контактируют близко между собой.

Кроме того, глава компании рассказал, что уже получены заявки на будущий год от операторов крупных круизных линий для восстановления судоходства между Пенангом, Сингапуром и таиландским Пхукетом. Но здесь, по словам Васудевана, всё будет зависеть от решения трёх государств.

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