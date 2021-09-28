Вашингтон, 28 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. План по производству истребителей пятого поколения F-35 для вооруженных сил США сократила американская компания Lockheed Martin, 27 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

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Такое решение связано с тем, что отрасль восстанавливает недостаток самолетов, возникший из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Lockheed Martin должен был поставить Пентагону от 158 до 163 боевых машин. Однако производитель объявил, что сможет собрать только от 151 до 153 истребителей.

Кроме того, в компании заявили, что с 2023 года собираются поставлять войскам США по 156 аппаратов ежегодно. В нынешнем году Пентагон должен получить от Lockheed Martin 139 истребителей F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта глава комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит заявил, что программы производства и закупок истребителей F-35 могут быть охарактеризованы как «полная катастрофа».