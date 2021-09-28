Надеждинский район, Приморский край, 28 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Приморье стало одним из 34 регионов РФ, которые получат субсидию от российского правительства на строительство школ. К концу 2023 года в Надеждинском районе построят школу на 450 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства края.

Новый класс в школе

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«Муниципалитет заключил концессионное соглашение на строительство школы на 450 мест. Она должна быть построена не позднее 31 декабря 2023 года. И затем, до 2027 года включительно, мы будем выполнять обязательства перед концессионером», — пояснили в минобразования Приморья.

Отмечается, что также прорабатывается вопрос об участии в этом проекте ещё двух школ в Уссурийске, срок сдачи которых запланирован на 2024 год.

В 34 регионах, которые подтвердили готовность к предстоящей работе, будет построено 128 современных школ и появятся более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет построено в 2021—2024 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования» 128 современных школ.