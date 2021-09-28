Кызыл, 28 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Туве комиссия по установлению причин смертности подтвердила 17 новых летальных случаев от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Таким образом, всего с начала года жертвами коронавируса в регионе стали 200 человек.

По состоянию на 28 сентября, в стационарах Кызыла лечатся 272 больных, в том числе 18 детей и 20 беременных женщин. Состояние 68 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составляет 80%.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 15, стационарное — 219 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 257 больных», — отметили в минздраве.