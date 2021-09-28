Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. На Сахалине с 28 по 30 сентября участники форума «ProДФО» обсудят социальную ответственность бизнеса, который должен быть ориентирован не на получение максимальной прибыли, а на минимизацию экологического ущерба, а также какие законы помогут сохранить природу и как научить людей мыслить экологично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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В рамках форума состоятся дискуссии по основным трём направлениям — «Экология бизнеса», «Экология власти» и «Экология общества».

Сахалин вступил в эксперимент и до 2025 года планирует сократить выброс парниковых газов и достичь углеродной нейтральности. Опыт островного региона в дальнейшем будет распространен на другие территории РФ.

«Островной регион является центром нефтегазодобычи на Дальнем Востоке. Активно развиваются также отрасли строительства, логистики, туризма, сельского хозяйства. Появились новые направления — экономика океана, чистая энергетика. Экономическое развитие невозможно без заботы об экологии. Для людей, прежде всего, важна среда проживания — экологически чистая, комфортная, безопасная», — подчеркнул первый заместитель губернатора Сахалина Сергей Байдаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2022 года начнётся верификация климатических проектов по отечественным стандартам, разработанным на основе международных, система которых сформирована и позволит присваивать статус углеродным проектам, об этом на совещании на Сахалине заявил 27 сентября министр экономического развития России Максим Решетников.