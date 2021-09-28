Власти Владивостока проиграли суд с компанией жены губернатора Кожемяко
Владивосток, 28 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края отказал управлению муниципальной собственности Владивостока во взыскании долга за аренду крупного земельного участка. Арендатором и ответчиком в суде выступает компания «Самоцвет». Среди владельцев последней присутствуют Ирина Герасименко, данные которой совпадают с данными супруги губернатора Приморского края Олега Кожемяко, и Ольга Кравченко, чьи данные идентичны данным сестры главы региона. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Детали вердикта пока не сообщались. Изготовлена лишь его результативная часть.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья Левченко по иску «о взыскании 8 288 327,87 рубля», заявленных как долг за аренду участка площадью 11 443 кв. м.
Напомним, спорный участок расположен в районе площади Баляева во Владивостоке.
До этого с компании «Самоцвет» решением суда по иному спору был взыскан долг по аренде другого участка, предназначенного для реконструкции и дальнейшей эксплуатации рынка. Истец в лице всё того же управления требовал почти 54 млн рублей, но иск удовлетворили лишь на 217 тыс. рублей.
Фирма-ответчик работает в сфере управления недвижимостью с 2000 года. Владельцем 31% доли с 2009 года является Ирина Герасименко. Ещё 20% у Ольги Кравченко, 44% у директора Андрея Мавлеева и небольшая доля у Сергея Бойко.
Справка: Олег Кожемяко занимает кресло губернатора Приморского края с декабря 2018 года. И сын, и супруга Кожемяко имеют бизнес-активы, в том числе в рыболовной отрасли. В 2020 году Никита Кожемяко стал совладельцем складской компании в Калужской области.