Владивосток, 28 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края отказал управлению муниципальной собственности Владивостока во взыскании долга за аренду крупного земельного участка. Арендатором и ответчиком в суде выступает компания «Самоцвет». Среди владельцев последней присутствуют Ирина Герасименко, данные которой совпадают с данными супруги губернатора Приморского края Олега Кожемяко, и Ольга Кравченко, чьи данные идентичны данным сестры главы региона. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Primorsky.ru Олег Кожемяко с супругой на избирательном участке

Детали вердикта пока не сообщались. Изготовлена лишь его результативная часть.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья Левченко по иску «о взыскании 8 288 327,87 рубля», заявленных как долг за аренду участка площадью 11 443 кв. м.

Напомним, спорный участок расположен в районе площади Баляева во Владивостоке.

До этого с компании «Самоцвет» решением суда по иному спору был взыскан долг по аренде другого участка, предназначенного для реконструкции и дальнейшей эксплуатации рынка. Истец в лице всё того же управления требовал почти 54 млн рублей, но иск удовлетворили лишь на 217 тыс. рублей.

Фирма-ответчик работает в сфере управления недвижимостью с 2000 года. Владельцем 31% доли с 2009 года является Ирина Герасименко. Ещё 20% у Ольги Кравченко, 44% у директора Андрея Мавлеева и небольшая доля у Сергея Бойко.