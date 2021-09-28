Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Для обеспечения «необходимого уровня безопасности» для всех учебных заведений в Бурятии требуется около 2 млрд рублей. Таких средств нет ни в республиканском, ни в муниципальных бюджетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания.

Правительство Бурятии Школа в Бурятии

Всего на территории республики работают 902 образовательные организации, из которых видеонаблюдением и охранной сигнализацией оснащены 79%. Более 200 организаций не имеют систему наружного освещения.

Между тем, депутаты признали крайнюю актуальность этого вопроса, особенно после событий в Перми. В связи с этим они поддержали обращение коллег из Удмуртии к правительству России с предложением о федеральном софинансировании мер по обеспечению безопасности в школах и вузах.

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