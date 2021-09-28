Махачкала, 28 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В посёлке Новый Хушет на юго-востоке Махачкалы в результате взрыва газа в частном доме утром 28 сентября пострадали пять человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

34regiongaz.ru Газ

Сообщение о взрыве по адресу: Махачкала, посёлок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19, поступило в дежурную часть в 04:30 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место расчёты установили, что в пристройке к частному жилому дому произошёл хлопок газовоздушной смеси.

По предварительной информации ведомства, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие помещены в районную больницу в состоянии средней тяжести.

После взрыва, повредившего кровлю и выбившего двери, возгорания не последовало. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае произошёл взрыв бытового газа в одной из многоэтажек в Изобильненском городском округе.