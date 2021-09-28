Чебоксары, 28 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В Чувашии планируют в «ближайшие два года» запустить механизм «зелёных» облигаций. В частности, республика может стать «пилотом» по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Республика планирует расширить количество «зелёных» проектов, которым в России уделяется всё большее внимание, и начать выпуск собственных «зелёных» облигаций.

«Непосредственно сама эмиссия «зелёных» облигаций Чувашской Республикой планируется в ближайшие два года», — сказал Олег Николаев.

Из новых проектов рассматривается строительство сети зарядных станций для электромобилей. В настоящее время Чувашия рассматривается Минэкономразвития России в качестве пилотной территории развития для электротранспорта.

«Это достаточно перспективный рынок», — сказал глава Чувашии, напомнив о действующей в России концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

В республике созданы четыре зарядные станции, их число может достигнуть 50. Для их установки и оценки достаточности электрических мощностей подбираются свободные земельные участки.

Говоря о приоритетных «зелёных» проектах, власти напомнили, что ранее в Чувашии обновлён электрический транспорт: для Чебоксар и Новочебоксарска закуплено 72 троллейбуса. В рамках национальных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги» строятся очистные сооружения, водоводы и сети водоотведения. На принципах концессии создана межмуниципальная система переработки и утилизации ТКО, в рамках которой инвестором размещались облигации для строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в России первой за выпуск «зелёных» облигаций взялась Москва, но теперь механизм доступен для других регионов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил критерии отбора «зелёных» проектов и «инициатив в сфере устойчивого развития», которые смогут претендовать на льготное финансирование.