Берлин, 28 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Немецкий аналитик Йоханна Даймель заявила в интервью для Радио свободная Европа (СМИ: ин. агент), опубликованном 27 сентября, что причиной напряженности на севере Косово является слабость ЕС, отсутствие надежной перспективы интеграции в ЕС в Косово и Сербии и вакуум власти в Германии.

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По словам Даймель, несмотря на призывы международного сообщества к примирению, Косово и Сербия не меняют риторику. И в Сербии, и в Косово у власти находятся популисты, которым выгодно обострять ситуацию, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем накануне местных выборов в Косово в октябре и президентских выборов 2022 года в Сербии.

Аналитик высказала озабоченность действиями вооруженных сил обеих сторон у границ и демонстрацией Россией своей поддержки Сербии в этой связи — визитом российского посла Александра Боцана-Харченко к границе.