Вашингтон, 28 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Телефонный разговор со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, посвященный риску дефолта страны, провел глава Белого дома Джо Байден. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе американской администрации.

Цитата из к/ф «Три толстяка». реж Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. 1966. СССР Волнение

Участники беседы, в числе прочего, обсудили дальнейшие действия демократов, направленные на избежание дефолта в Соединенных Штатах. Кроме того, они обговорили деятельность Демпартии, направленную на недопущение потери полного доверия к платежеспособности США. В заявлении Белого дома говорится, что республиканцы «создают барьеры и ведут себя безответственно, демонстрируя равнодушие к экономическому восстановлению государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Республиканской партии в Сенате заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга и временном финансировании федерального правительства США. Документ должен был принят 30 сентября, и его блокировка грозит стране дефолтом.