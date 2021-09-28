Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Американский певец R Kelly был признан прокуратурой США виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к детям и женщинам. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в Twitter.

bykst Суд. США

В отношении звезды R&B и обладателя премии «Грэмми» были выдвинуты обвинения в торговле людьми, вымогательстве, рэкете, взяточничестве и сексуальном насилии над женщинами и ребёнком.

В иске против исполнителя, поданном федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, содержится 13 пунктов обвинения. Суд присяжных признал R Kelly виновным по всем пунктам. Певцу грозит несколько десятилетий тюремного заключения. Уточняется, что адвокат R Kelly будет обжаловать решение суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале судебного процесса над американским певцом и звездой R&B R Kelly.