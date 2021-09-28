Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровые перестановок. Об этом заявил во время прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев, написало News.Ykt.ru.

Перестановка Marco Verch

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«Что касается изменений в правительстве и администрации главы, то я хочу сказать, что волеизъявление граждан — это сигнал в том числе и для меня. Он показывает, что власть нуждается в обновлении. Население хочет видеть новых людей, новые решения, новые подходы к решению задач. Есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы. Безусловно по итогам выборов будут серьёзные перестановки, как в администрации главы и правительства, так и в правительстве», — пообе щал Айсен Николаев.

По его словам, «власть должна уметь слышать и слушать людей», а потому итоги выборов в Якутии станут поводом для кадровых перестановок.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ одномандатник Пётр Аммосов обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. По партспискам в Якутии победила партия КПРФ: её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.