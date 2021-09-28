Владивосток, 28 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Утром 28 сентября силовики пришли с обысками в межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД в микрорайоне «Заря» во Владивостоке.

RobillardMichel Обыск

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По предварительным данным, обыски проводят следователи СУ СК по Приморью при поддержке ОМОН, пишет VL.ru со ссылкой на свои источники. Официальной информации нет.

В соцсетях пишут, что дело касается экзаменов по сдаче на водительские права.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов 23 сентября проводили мероприятия в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.