Чебоксары, 28 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Чебоксарах осуждены два бывших сотрудника правоохранительных органов, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии. Перед судом предстали экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Чебоксар и бывший следователь отделения Чувашского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Правоохранители установили, что в декабре 2020 года один из обвиняемых при посредничестве второго получил 43 тыс. рублей взятки.

«Взятка была передана за проведение «по заказу» оперативно-розыскных мероприятий в отношении другого лица», — говорят в прокуратуре.

Следственное управление также выяснило, что один из злоумышленников похитил более 20 тыс. рублей, изъятых другим полицейским в рамках расследования уголовного дела и хранящихся в служебном сейфе.

В ходе следствия также выяснилось, что один из фигурантов уголовного дела узнал о местонахождении мобильного телефона, утерянного владельцем, и изъял его якобы для возврата. Как следует из материалов дела, телефон он продал за 5 тыс. рублей неустановленному лицу.

Сотрудники уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.

В зависимости от роли и степени участия суд признал фигурантов уголовного дела виновными в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч.2 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Один из них получил три года колонии общего режима, его сообщник — один год колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, которому инкриминируют злоупотребление полномочиями при использовании служебных топливных карт.

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