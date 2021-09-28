Омск, 28 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Омской области, введённый из-за COVID-19, продлён до 31 октября. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, такое решение принял региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Действующие на сегодняшний день в регионе ограничения сохраняются. Жителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Количество ежедневно выявляемых новых больных остаются «относительно высокими», как и показатели распространения вируса. Управление Роспотребнадзора назвало эпидобстановку в регионе «далёкой от благополучной». Заметно приросла заболеваемость среди студентов и школьников.

Обстановку осложняет подъёмом сезонной заболеваемости. Возросли объёмы лабораторных исследований, нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения города и области.

Власти региона призывают жителей вакцинироваться от коронавируса.

«В целом уровень вакцинации у нас неплохой, если сравнивать с другими регионами, но в то же время показатель среди студентов вузов и учащихся колледжей всего 25%. Это та группа, процесс вакцинации которой нужно ускорять», — прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.

По его словам, штаб поручил «руководителям учреждений высшего и среднего профессионального образования эту работу активизировать». Минздрав должен организовать выездные бригады, чтобы можно было вакцинировать молодёжь в учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 сентября в Омской области подтверждено 83 377 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 553 человека, скончались 2204 ковид-пациента.