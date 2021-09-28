Хабаровск, 28 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В районы Хабаровского края отправился передвижной комплекс для медицинского осмотра детей — мобильная поликлиника посетит более 20 населенных пунктов, в каждом планируется осмотреть около 100 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Semevent Ребенок на осмотре врача

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Для каждого муниципалитета бригаду врачей частной клиники формируют индивидуально, приедут те специалисты, которых нет в местных поликлиниках.

«Передвижной мобильный комплекс обладает всеми возможностями, чтобы оказать узкую медицинскую помощь, сделать это в комфортных условиях для ребят: он оснащен системой «теплый пол», автономным отоплением, независимой системой электроснабжения. На борту мобильной поликлиники необходимое медицинское оборудование», — пояснили в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинский автопоезд «Здоровье» начал работу в Ванинском районе Хабаровского края.