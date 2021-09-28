Санта-Моника, США, 28 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Activision Blizzard объявила, что заключила мировое соглашение с Комиссией по равным возможностям трудоустройства в США (EEOC). Об этом 28сентября сообщает портал Kotaku.

KennethHan Штаб-квартира компании Blizzard

Издание отмечает, что компания выпустила соответствующий пресс-релиз вскоре после того, как появилась новость, что EEOC подаёт на издателя и разработчика видеоигр в суд. В рамках соглашения по иску Activision Blizzard обязуется создать фонд размере $18 млн для компенсации ущерба пострадавшим. Оставшаяся сумма будет направлена в благотворительные организации, которые защищают права женщин в индустрии видеоигр.

«В нашей компании нет места дискриминации, домогательствам или неравному обращению любого рода», — заявил глава компании Роберт Котик, выразив благодарность сотрудникам, которые решили сообщить о проблемах.

Ранее СМИ сообщили, что в новом судебном иске, который подала EEOC, руководство Activision Blizzard обвинили в том, что в компании существуют практика дискриминации по признаку пола и проблема сексуальных домогательств. Журналисты портала The Verge выяснили, что в действительности EEOC начала проводить расследование в отношении Activision Blizzard ещё в сентябре 2018 года.