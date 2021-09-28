В Якутии достроили первый дом для пострадавших от лесного пожара
Якутск, 28 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии завершено строительство первого дома, который станет заменой жилью, сгоревшему во время лесного пожара. Здание возвели менее, чем за шесть недель. Жители новостройки результатом работ довольны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в оперативном штабе республики.
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Чтобы обеспечить жильём всех, кто потерял дома из-за лесного пожара, в Бясь-Кюеле необходимо построить ещё 33 здания. Завершить эту работу руководство республики обещает до 15 октября. Напомним, что строительство было начато 20 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на село Бясь-Кюель перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства там строят новые жилые здания. Ранее погорельцы усомнились в качестве новых домов и высказывали недовольство ходом стройки.