Якутск, 28 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии завершено строительство первого дома, который станет заменой жилью, сгоревшему во время лесного пожара. Здание возвели менее, чем за шесть недель. Жители новостройки результатом работ довольны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в оперативном штабе республики.

geralt Новый дом

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«Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар — очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье», — сказала жительница села Бясь-Кюель Екатерина Саввина.

Чтобы обеспечить жильём всех, кто потерял дома из-за лесного пожара, в Бясь-Кюеле необходимо построить ещё 33 здания. Завершить эту работу руководство республики обещает до 15 октября. Напомним, что строительство было начато 20 августа.

«Тогда многие не верили, что за столь короткое время мы сможем построить новые дома, но сегодня мы видим, что по всему селу ведётся активное строительство. Это ещё раз доказывает, что мы вместе, объединив усилия, можем преодолеть все трудности», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на село Бясь-Кюель перекинулся огонь лесного пожара. Сгорели 39 домов, хозпостройки, автомобили, техника, сено и домашний скот. За счёт государства там строят новые жилые здания. Ранее погорельцы усомнились в качестве новых домов и высказывали недовольство ходом стройки.