Пермь, 28 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Обрушение пешеходного перехода на проезжающие под ним автомобили произошло на автотрассе в Пермском крае. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

ЧП произошло около 02:30 мск 28 сентября на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Надземный пешеходный переход обрушился на грузовой автомобиль «Газель» и самосвал MAN. По данным МЧС, в результате обрушения погибли люди.

По информации ГУ МВД по региону, при обрушении пешеходного перехода погибли как минимум два человека. Уточняется, что самосвал MAN, ехавший с неопущенным кузовом, в районе посёлка Кукуштана задел конструкцию надземного пешеходного перехода и этим спровоцировал её обрушение.

Фрагменты конструкции перехода упали на самосвал и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». В результате ДТП скончались водители самосвала и «Газели». В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Трасса Р-242 на аварийном участке перекрыта в обоих направлениях, организован объезд. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.