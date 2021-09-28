Москва, 28 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) выступит ответчиком в крупном финансовом споре, который инициировало Минобороны России. Претензии на более чем 23 млн рублей поступили в арбитраж Москвы, но пока не приняты к производству. При этом на сегодня в суде находятся ещё три иска от министерства к ОАК на общую сумму более 11 млрд рублей, которые пока также не рассмотрены, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Последний иск к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» подан 27 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 23 419 808,33 рубля. Детали пока не сообщались.

Участники не в первый раз сталкиваются в судебных процессах. Например, в начале сентября 2021 года министерство подало три иска к ОАК. 18 октября рассмотрят требование о взыскании 41 947 500 рублей, 20 октября — «о взыскании неустойки в размере 206 913 293 рубля 29 копеек», а 26 октября — «о взыскании 10 744 864 369 рублей 20 копеек».

Напомним, министерство также обратилось с многомиллионными претензиями к головному проектировщику спецобъектов и объектов космической тематики — АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». В октябре будут рассмотрены два иска на сумму более 33 млн рублей.