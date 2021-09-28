Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Республике Алтай за прошедшую неделю выросла на 5,5%. Диагноз подтвердился у 208 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Med.ru Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Так, в Горно-Алтайске зарегистрировано 49 новых случаев заражения, в Майминском районе — 46, что вдвое больше, чем на предыдущей неделе.

«Анализируя общероссийские показатели, мы видим, что коронавирус вновь не утихает, во многих регионах зафиксирован рост заболеваемости, так называемая четвертая волна набирает обороты», — заметил глава региона Олег Хорохордин.

В связи с этим власти республики планируют в ближайшее время развернуть 30 дополнительных коек для ковид-пациентов. В настоящее время в республике действует три моногоспиталя, развёрнуто 220 коек, из которых занято 197.