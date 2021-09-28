Вашингтон, 28 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Новый ракетный запуск со стороны Северной Кореи не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом сказано в распространённом 28 сентября заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

ИА REGNUM Пентагон

В военном ведомстве США уточнили, что осведомлены о ракетном пуске со стороны КНДР и проводят консультации с союзниками и партнёрами.

Несмотря на то, что данный инцидент не несёт никакой непосредственной угрозы для военнослужащих или территории Соединённых Штатов, ракетный пуск подчеркнул «дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Японии, запущенные КНДР снаряды, напоминающие баллистическую ракету, упали за пределами японской исключительной экономической зоны (ИЭЗ).