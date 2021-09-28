Биробиджан, 28 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Количество жителей Еврейской автономной области, доходы которых составляют более миллиона рублей в год, в 2020 году увеличилось с 649 до 1019 человек. В основном возросло число людей, которые зарабатывают от 1 до 10 млн рублей, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

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Количество жителей региона, которые зарабатывают от 1 до 10 млрд рублей в год, осталось неизменным. Группа налогоплательщиков с доходами от 100 до 500 млн рублей пополнилась на одного человека, 10−100 млн — на трёх. От 1 до 10 млн рублей в 2020 году заработали 1003 жителя региона. Основной для этих подсчётов стали налоговые декларации, поданные в инспекцию ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области большинство пациентов ковидного госпиталя кислородозависимые. У 80% проходящих лечение в стационаре поражено более половины лёгких.