Новосибирск, 28 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, общая сумма задолженности за август 2021 года сократилась на 17,3% и на 1 сентября составила 21,4 млн рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«Из них 17,3 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее», — уточнил региональный орган статистики.

Своевременно не получили зарплату 298 человек. На одного работника в среднем приходилось 71,9 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.