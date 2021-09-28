Тере-Хольский район, Тыва, 28 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В минприроды Тувы предупредили жителей о возможном нападении медведей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на минувшей неделе поступило сообщение о выходе зверя к чабанской стоянке в Тере-Хольском районе.

bodsa Медведь

На место, как отмечается, выехали специалисты, чтобы отпугнуть медведя и вернуть его в тайгу.

«В связи с участившимися случаями выхода бурых медведей к чабанским стоянкам и иным населенным пунктам, минприроды Тувы просит население республики соблюдать осторожность и принимать меры безопасности», — отметили в правительстве.

Гражданам в связи с этим рекомендовано не создавать вокруг сёл, лагерей и чабанских стоянок свалки пищевых отходов. При выходе в лес жителям и туристам, по возможности, нужно передвигаться группами.