Вашингтон, 28 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. ВМС США создали новую оперативную группу эсминцев для противодействия атомным подводным лодкам России, действующим в Атлантике. Об этом говорится в статье, 27 сентября опубликованной на сайте Института ВМС США.

Official U.S. Navy Page Ракетный эсминец Donald Cook ВМС США

командующий надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирал Брендан Маклейн «Корабли будут выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря».

В состав группы, названной Greyhound, на первом этапе войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner. В январе 2022 года в группу будет включён эсминец Sullivans, а через некоторое время — ещё два эсминца, Cole и Gravely.

По словам Маклейна, к июню 2022 года оперативная группа Greyhound, которая будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии, обретёт полную боевую готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Северного командования ВС США и Объединённого (американо-канадского) командования аэрокосмической обороной Северной Америки (НОРАД) генерал Глен Ванхёрк назвал Россию главной военной угрозой.

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