Якутск, 28 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Верховный суд Якутии получил иск, цель которого — оспорить требования главного санитарного врача республики Маргариты Игнатьевой отстранять от работы тех, кто не привился от COVID-19. Жители республики сомневаются в законности такого постановления, написало ИА «ТайгаПост».

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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Истцы пытаются оспорить решение главы Роспотребнадзора и требуют разрешить работать без вакцинации. По словам авторов иска, их поддерживают сотни людей, которых отстранили от работы потому, что они не сделали прививки. В Верховном суде Якутии сомневаются, что оспаривание решений главы республиканского управления Роспотребнадзора находится в их компетенции. Иск будет рассмотрен только в том случае, если адвокат обоснует его подачу именно в эту инстанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии пока не преодолели до конца волну недоверия к вакцине от COVID-19, что сказывается на уровне заболеваемости коронавирусом жителей республики, заявлял глава республики Айсен Николаев.