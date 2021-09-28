Владивосток, 28 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили более 400 тыс. тонн минтая с начала года. Квоты освоены на 75%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства края.

Fish.gov.ru Минтай

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Добычу минтая ведут 12 судов в Западно-Беринговоморской зоне, и два судна работают в Северо-Курильской зоне.

Отмечается, что рыболовецкие компании Приморья также готовятся к сезону Б, который начнётся 15 октября в Северо-Охотоморской подзоне и 1 ноября на Западной Камчатке.

Субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны позволит освободить для нового улова холодильники, которые в Приморье составляют более 135 тыс. тонн единовременного хранения.

Минтай входит в социальную программу «Приморская рыба», инициированную губернатором края Олегом Кожемяко в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит 400 млн рублей на субсидирование железнодорожных перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию.