Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В Бурятии за время пандемии зарегистрировано 1842 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки от COVID-19 скончались пять человек, одному из которых было меньше 65 лет.

В стационарах республики в настоящее время лечатся 482 пациента, у 392 из которых также развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 54 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 589 коек: занято — 482, свободно — 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8%», — добавили в оперштабе.