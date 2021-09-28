Улан-Удэ, 28 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии диагноз подтвердился у 57 774 человек в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 50 274 пациента, в том числе 87 за последние сутки. Более 3 тыс. человек, по состоянию на 28 сентября, остаются в числе контактных лиц.