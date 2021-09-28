Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 28 сентября загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Хомутово по улице Армейская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Wallspaper.ru Пожар

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Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 11:46 по местному времени. Уже через 10 минут первый пожарный расчет был на месте возгорания. Горела квартира на 5 этаже. Шесть человек были эвакуированы.

К 12:45 возгорание удалось полностью ликвидировать. Сообщается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске во время пожара в многоквартирном доме в Заельцовском районе на ул. Дмитрия Донского погибли люди.