Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Приморский край на пятом форуме «ProДФО», который с 28 по 30 сентября проходит в Южно-Сахалинске, представляет делегация под руководством заместителя директора департамента информационной политики Екатерины Века. Форум в этот раз посвящён вопросам экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

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«Совершенно очевидно, что в решении проблем экологии необходимо вести постоянный диалог между обществом, властью и бизнесом. Форум «ProДФО» даст нам возможность обсудить, что уже сделано в этом направлении на Дальнем Востоке, что делается сейчас и что еще предстоит сделать, чтобы Приморье, развиваясь в экономическом плане, сохраняло свою потрясающую, уникальную природу, чтобы наши потомки так же могли гордиться своей малой родиной, как и мы», — прокомментировала Екатерина Века.

Во время дискуссии «Экология общества: безотходная жизнь и осознанное потребление», общественники, власть и экологи постараются ответить на вопросы о том, какие факторы в большей степени влияют на экологию на той или иной территории, как отношение населения к окружающей среде могло бы минимизировать урон планете.

Участникам предстоит обсудить важные темы: «Как в погоне за новыми технологиями и выгодой сохранить и приумножить природное наследие?» и «Модно ли на Дальнем Востоке быть экологичным?». В дискуссии примет участие зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко, курирующая вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, ЖКХ, газоснабжения и энергетики.

«Охрана окружающей среды невозможна без участия общества, высокой экологической культуры. Как пример — переход на раздельный сбор мусора. Мы провели большую просветительскую работу среди населения прежде, чем начать расставлять оранжевые контейнеры. И сейчас видим, что с каждым днем желающих разделять отходы у себя в семье становится больше. Можно привести и другие примеры: уборка пляжей, мест отдыха, высадка деревьев», — добавила Елена Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» в ходе пленарной дискуссии, посвященной вопросам создания пространства для самореализации молодёжи, в мае 2021 года полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу пожаловались на недостаточную инфраструктуру для молодёжи на Дальнем Востоке.