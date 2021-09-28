Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 04:47 — ИА Регнум. На Сахалине 28 сентября начал работу 25-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина — 2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Сахалин

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Открывая форум глава Сахалина Валерий Лимаренко особое внимание уделил «зелёной» энергетике.

«Климатический эксперимент напрямую затрагивает интересы жителей Сахалинской области. Мы переводим на газ угольные и мазутные котельные, транспорт — с бензина и дизтоплива на газ и электричество», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2022 года начнётся верификация климатических проектов по отечественным стандартам, разработанным на основе международных, система которых сформирована и позволит присваивать статус углеродным проектам, об этом на совещании на Сахалине заявил 27 сентября министр экономического развития России Максим Решетников.