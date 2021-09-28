Якутск, 28 сентября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Единственное спасение от коронавируса — вакцинация, но в Якутии она проходит недостаточно интенсивно. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии 27 сентября, сообщило ЯСИА.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: В Якутии увеличивают количество мест в ковидных госпиталях

«На мой взгляд для перелома в борьбе с COVID-19 нам мешают слабые темпы вакцинации. Мы не до конца убедили население вакцинироваться. Я хотел бы попросить жителей республики, глав муниципальных районов и учреждения здравоохранения более правильно относиться к этому вопросу. Сегодня единственное спасение от коронавируса — это именно вакцинация», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, темпы вакцинации в республике одни из лучших по стране, регион находится по этому показателю на восьмом месте, но этого недостаточно для коллективного иммунитета. Глава Якутии обратился к жителям республики с просьбой поставить прививки и спасти тем самым своё здоровье и здоровье близких.

Айсен Николаев также констатировал, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии принято решение увеличить число мест в ковидных госпиталях. В Якутске количество коек станет больше на 60, также расширят стационары в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и Нюрбинском районах.