Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Въезд в страну для иностранцев, привитых российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» могут запретить с ноября власти США. Об этом 28 сентября сообщило издание The Washington Post.

Вакцины Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Ответственный в администрации Белого дома за координацию борьбы с пандемией COVID-19 Джеффри Зиентс пояснил, что власти США снимут ограничения на въезд в страну для иностранных граждан при условии, если въезжающие будут полностью вакцинированы и сдадут ПЦР-тест не позднее, чем через 72 часа после въезда.

При этом Зиентс уточнил, что вакцинация должна быть произведена только теми вакцинами, которые были официально признаны США, либо ВОЗ. Российская вакцина «Спутник V» пока не была одобрена ни регулятором ВОЗ, ни регулятором США.

Кроме того, при введении этого правила въезд в США окажется закрыт и для иностранных граждан, привитых вакцинами китайского или индийского производства, как, например, Covaxin, разработанный в Индии компанией Bharat Biotech.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде стран мира допускается дискриминация российских граждан, привитых вакциной «Спутник V», несмотря на признанную специалистами эффективность препарата.

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