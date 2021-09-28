Якутск, 28 сентября 2021, 04:40 — REGNUM От Якутии в Государственную думу РФ VIII созыва прошли депутаты от четырёх партий. «Единую Россию» в федеральном парламенте продолжит представлять Галина Данчикова, «Справедливую Россию — за правду» — Федот Тумусов. Впервые избраны в Госдуму экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») и депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов (КПРФ). Данные о народных избранниках, получивших мандаты, 28 сентября опубликовала центральная избирательная комиссия республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лучшим из лучших мандат депутата. Советский плакат
Лучшим из лучших мандат депутата. Советский плакат

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Пётр Аммосов попал в федеральный парламент в результате голосования по одномандатному округу — он обошёл на выборах единоросса Петра Черкашина. Сардана Авксентьева, Федот Тумусов и Галина Данчикова прошли по спискам партий. Представительница «Единой России» получила мандат несмотря на то, что в Якутии ЕР заняла по итогам выборов второе место после КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Аммосов обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. За одномандатника от «Единой России», помощника руководителя «Союза строителей Якутии» Петра Черкашина проголосовали 20,05% избирателей. По партспискам в Якутии победила партия КПРФ: её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.