Хабаровск, 28 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 12 организаций вошли в число победителей всероссийского грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. От Хабаровского края было подано 80 заявок. На реализацию проектов краю выделят 44,2 млн рублей. Деньги пойдут на развитие анимационного искусства, проведение просветительских мероприятий и традиционных фестивалей, реализацию фотопроектов, создание творческих центров и мастерских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Так, самый большой грант в 20,2 млн рублей получит краевая общественная организация «Развитие анимационного искусства в Хабаровском крае». Средства выделены на проект создания в регионе анимационного кластера. Он станет площадкой, где дети в возрасте от 6 до 18 лет смогут развить свой творческий потенциал. Также планируется проведение краевого анимационного фестиваля-конкурса, который позволит выявить наиболее талантливых ребят, проживающих в муниципалитетах.

Ассоциация музеев Хабаровского края получит 3 млн рублей на проект «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция». Программа будет реализована в 2022 году в пяти районах: Николаевском, Охотском, Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Ванинском.

Проект объединит передвижную выставку-лабораторию «Докопались» и просветительскую программу «Внедряйся!», посвященные палеонтологии и геологии.

Ещё почти 900 тыс. рублей направлено на организацию и проведение межрайонного этнокультурного фестиваля по сохранению традиционной нанайской культуры «Традиции живая нить».

Районный дом культуры Ульчского района получил 600 тыс. рублей на создание творческой музыкальной мастерской «Рука на пульте».

В топ-5 инициатив по набранным баллам вошло также АНО «Городское экспертное сообщество» с фотопроектом «Я так вижу. Два взгляда на другого человека». На реализацию идеи выделено 255,7 тысяч рублей. Также среди получателей федеральной поддержки Центр национальной культуры «Эргэн» Амурского района с проектом «Сувенирная мастерская: изделия со смыслом», Центр работы с населением «Доверие» с проектом «ТерраМир» и АНО по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с расстройствами аутистического спектра «Я есть» с проектом «Сказки горы Хехцир».

Фонд культурных инициатив создан по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году. Приём заявок на получение грантов начался 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертный совет конкурса президентского фонда культурных инициатив провел заседание по рассмотрению проектов, претендующих на победу. Итоговый список победителей и финальные результаты первого грантового конкурса утвердят члены Координационного комитета в ходе предстоящего заседания.