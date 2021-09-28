Афины , 28 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали сейсмологи на территории Греции. Об этом 28 сентября сообщает геологическая служба США (USGS).

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в 00:37 мск, эпицентр землетрясения находился в четырёх километрах от населённого пункта Кастелли (население около двух тысяч человек) на греческом острове Крит.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Отмечается, что за последние сутки на острове Крит наблюдается повышенная сейсмическая активность. Здесь было зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой от 4,2 до 5,8.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и десятках пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,8 на острове Крит.