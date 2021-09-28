Владивосток, 28 сентября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В Приморском крае дорожники завершают строительство мостов на трассе Артем — Находка. До конца года в районе Фокино будет сдано пять мостовых переходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

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Строители укладывает асфальт на мосту в районе 96-го км — движение по нему запустят в ближайшие дни. Готовят подъезды и к мосту на 99-м км.

«В 2022 году сдадим мост на въезде в Фокино. Там выполнен большой объем работ, требовалась перекладка теплотрассы», — добавил генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Ранее дорожники открыли движение по мостам на 86-м, 91-м и 95-м км автотрассы.

Отмечается, что в крае продолжается строительство еще шести мостов, часть из которых сдадут в эксплуатацию в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке лишь 33% мостов находятся в нормативном состоянии, при этом до конца 2021 года будет построено 34 км дороги Колыма — Анадырь.