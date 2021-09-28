Москва, , 03:55 — REGNUM Российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности посетит военный объект вооружённых сил Великобритании. Об этом со ссылкой на заявление начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова 28 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Солдаты вооруженных сил Великобритании

По информации военного ведомства, посещение объекта будет проводиться 28 сентября и продлится один день.

пресс-служба Минобороны РФ «Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники».

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военный объект «в месте его обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифинга получат от британского командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений «по оценке» является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой самолёт ВВС США доставил в Молдавию военную технику на сумму $5 млн.

Читайте также: В НАТО заявили, что однажды Эрдоган объявит Крым турецким

Читайте ранее в этом сюжете: США передали Молдавии партию военной техники